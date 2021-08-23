最新文章

最新影音

×
babyou
babyou
樂活開箱淘口袋

麥香奶茶、紅茶包裝其實不一樣？內行圈出「隱藏細節」！眾驚呼：現在才知道

▲有網友前陣子分享麥香奶茶和紅茶的包裝設計差異，讓鄉民們驚喊「長知識了！」（示意圖／NOWnews拍攝）
文 : NOWnews今日新聞

台灣近年來飲料樣式越來越多元，其中歷久不衰的經典國民飲料「麥香系列」，到現今仍是民眾心目中的童年飲品之一。不過，就有一名網友指出，前陣子和妹妹打賭「麥香不同口味的包裝是否一樣？」沒想到奶茶包裝上的隱藏設計，讓他最終贏得了賭注！

原PO於PTT上發文，表示麥香是不少人的童年記憶之一，「我們家全家上下都喝，從小學喝到結婚生子家裡的必備飲品」。雖然麥香是台人熟悉的飲品，但他坦言「大家是不是沒有認真看過包裝呢？我可是因為這個包裝賺了500元」。

他也緊接著解釋，最近回老家時妹妹一直向他討飲料，「手邊只有麥香，我就打算來場交易，如果她答對我的問題我就送她喝，如果答錯她就要用500跟我買」。隨後他出題「麥香的不同口味的包裝是否一樣？」而妹妹認為廠商不會多花錢設計而選擇否的答案，殊不知麥香奶茶和紅茶除了顏色不同外，其實奶茶包裝正面的右下角多了一隻牛，讓原[PO最終爽爽賺走妹妹的500元。

▲原PO指出，麥香奶茶的包裝右下方多了一隻牛。（圖／翻攝PTT）
▲原PO指出，麥香奶茶的包裝右下方多了一隻牛。（圖／翻攝PTT）

貼文曝光後，也引來不少網友震驚直呼，「奇怪的知識增加了」、「奶茶多了牛好像很合理」、「有牛也太可愛了吧」、「我猜很多人不知道，大家只想喝」、「長知識了…..」「第一次知道有牛」、「這隻牛！我也是現在才知道」、「光名字、顏色不一樣就能凹不同了，妹妹太弱」。（編輯：陳雅雲）

更多精彩報導，詳見《   NOWnews今日新聞   》網站
   本文由《  NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載

Tags : 包裝奶茶紅茶飲料麥香

NOWnews今日新聞
NOWnews今日新聞 提供即時新聞以及豐富的政治、財經、生活、運動、娛樂、國際、社會等軟硬性新聞，屬綜合性的網路新聞網站 https://www.nownews.com