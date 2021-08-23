麥香奶茶、紅茶包裝其實不一樣？內行圈出「隱藏細節」！眾驚呼：現在才知道

台灣近年來飲料樣式越來越多元，其中歷久不衰的經典國民飲料「麥香系列」，到現今仍是民眾心目中的童年飲品之一。不過，就有一名網友指出，前陣子和妹妹打賭「麥香不同口味的包裝是否一樣？」沒想到奶茶包裝上的隱藏設計，讓他最終贏得了賭注！

原PO於PTT上發文，表示麥香是不少人的童年記憶之一，「我們家全家上下都喝，從小學喝到結婚生子家裡的必備飲品」。雖然麥香是台人熟悉的飲品，但他坦言「大家是不是沒有認真看過包裝呢？我可是因為這個包裝賺了500元」。

他也緊接著解釋，最近回老家時妹妹一直向他討飲料，「手邊只有麥香，我就打算來場交易，如果她答對我的問題我就送她喝，如果答錯她就要用500跟我買」。隨後他出題「麥香的不同口味的包裝是否一樣？」而妹妹認為廠商不會多花錢設計而選擇否的答案，殊不知麥香奶茶和紅茶除了顏色不同外，其實奶茶包裝正面的右下角多了一隻牛，讓原[PO最終爽爽賺走妹妹的500元。

貼文曝光後，也引來不少網友震驚直呼，「奇怪的知識增加了」、「奶茶多了牛好像很合理」、「有牛也太可愛了吧」、「我猜很多人不知道，大家只想喝」、「長知識了…..」「第一次知道有牛」、「這隻牛！我也是現在才知道」、「光名字、顏色不一樣就能凹不同了，妹妹太弱」。（編輯：陳雅雲）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載