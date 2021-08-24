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樂活開箱淘口袋

以為是全聯！神秘藍色超商竟是「超強複合型全家」！內行揭：全台沒幾間

▲全聯福利中心因為其便利且時不時推出許多活動，深受不少婆媽喜愛，不過就有網友在路上看到與全聯超級相近的店家，引發討論。（示意圖／NOWnews資料照片）
文 : NOWnews今日新聞

全聯福利中心因為其便利且時不時推出許多活動，深受不少婆媽喜愛，也因為營業時間相對傳統市場較長，成為不少上班族下班後的買菜市集。不過，近日就有網友分享自己走在路上時，卻疑似遇見「盜版全聯」，讓他們哭笑不得，貼文引發廣大迴響。

原PO在抖音（Tik Tok）貼出影片表示「自己在路上先是看到了一間全家，後來又看到了一間全聯，但接著轉頭卻看到一間藍色招牌寫著「全家」的店家，讓原PO滿臉問號表示「這個到底是什麼啦！」只見貼出的影片中，該間店招牌採用全聯同款色系的藍色，但名稱卻寫著「Family Mart」，讓路人一頭霧水。

▲網友在路上看到一個與全聯非常相近的招牌，但上面卻寫著全家的標示，讓她一頭霧水。（圖/抖音@hlinxy）
▲網友在路上看到一個與全聯非常相近的招牌，但上面卻寫著全家的標示，讓她一頭霧水。（圖/抖音@hlinxy）

貼文一出，網友紛紛回應「全聯二店是不是啊？沒看過」、「全家聯吧，合起來」、「聯家感覺蠻合理」、「是全聯跟全家合作的店嗎？沒看過耶」、「之前跟朋友約全家，結果他就跑到別間，認不出這間是全家」、「所以到底是什麼？」

另外，也有內行網友解答「藍色招牌的全家在全台沒幾間，裡面有賣咖啡還有拉花，都只有藍色招牌的全家才有」、「藍色招牌的全家就是旗艦店，咖啡廳複合型超商喔」、「全家複合型商店啊」、「咖啡廳複合型旗艦店，全台灣沒幾間」、「咖啡複合型商店，裡面有座位！跟咖啡廳一樣，有賣咖啡跟甜點，去一次就上癮」。事實上，這就是全家近幾年推出的咖啡廳結合超商的複合型旗艦商店，目前全台門市不多，以藍色的底色作為招牌，也難怪有不少人認為和全聯相像，引起話題。（編輯：張嘉哲）

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Tags : 全家全聯咖啡廳招牌複合式超商超市

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