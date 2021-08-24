白飯配「1調味料」竟然神美味？老饕分享「下飯奇招」引網友興奮喊：我也會！

▲現在多數人都是以白米為主食，而除了加入蕃薯等物來增加飯的香甜，你還知道白飯怎麼吃更美味嗎？（圖／Shutterstock）

如果你的小時候給阿公阿嬤帶大，那麼或多或少都能夠體會到長輩那一代的獨特文化，且日積月累養成的習慣，即便長大後也還是會這樣做。近日，就有網友在網路論壇分享「自己吃白飯的時候都會加入糖，從小到大甚至吃到現在」貼文一出引發廣大迴響。

一名網友在網路論壇《Dcard》上PO一篇「有人也會這樣吃嗎？」的貼文「以前小時候很喜歡吃糖，然後阿嬤看我愛吃糖，就直接加在飯裡，不知不覺就吃到現在，有時候還會這樣吃，問了身邊朋友他們說這樣怪怪的，會嗎？有沒有人跟我一樣也是這樣吃白飯的？」

網友看到貼文後留言，「雖然沒看過，但不覺得奇怪，我吃小米粥也會加那種糖」、「沒這樣吃過耶 ，只有白飯加醬油」、「我都是糯米加白砂糖」、「之前加過番茄醬，很好吃欸」、「我小時候會煉乳加飯」。

也有網友認同這樣的吃法表示「我！請問你是客家人嗎！」、「我們家會，不過是飯加水加糖，加在一起吃」、「我小時候也會」、「我小時候也會！還會再加一點點熱開水讓砂糖融化一點」、「小時候阿婆都會這樣用給我吃，有時候會再加點水」。（實習編輯：歐雅如）

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