防疫也能揪渣男！女友分析「實聯制代碼」抓包出軌前任！眾發抖：好像偵探

現在進到各個店家都還是需要進行實聯制，又因為手機的普及與便利，多數人都會直接打開相機掃描QR Code，或是在1922的簡訊直接輸入店家的代碼，這樣也不用拿著筆填寫紙本的資料，增添風險。沒想到實聯制這個原本是用來防疫的制度，卻變成抓包劈腿的工具，在網路上掀起一波討論。

一位女網友日前在《Dcard》用匿名的方式發了一篇文章，表示男友和前任分手兩個月後他們才認識，一開始聊天的話題也都是在分享和回憶前女友，到後來他漸漸的不再聊關於前女友的事，讓她感受到「他變得更加在意我」，之後男友也告白了。

不過某天的下午，男友突然說很累想睡覺，結果竟然從下午4點多消失到隔天早上9點，原PO雖然心裡起疑，但還是選擇相信他。隔天他們一起去超商買飲料時，因為拿了男友的手機掃防疫條碼，她在按下送出實聯制訊息的同時，發現「前一天下午5點多和晚上10點多，男友發送出去的訊息，兩則的防疫代碼是一樣的」，這個時間恰巧和男友消失的時間點吻合。

她趕緊記下那組防疫代碼，不過事後上網卻查不到相關資訊，她突然想起男友之前曾經說「我都在前任家樓下的超商買布丁，我以後都不想去XX路了」，根據這句話，女友也找到了那家超商，而那家超商的防疫代碼確實和男友傳出的代碼一樣，她也說「即使是最不想得到的答案，至少我不用再一顆心懸在空中了」，最終她選擇分手。

這個靠防疫代碼抓劈腿的故事，也引起網友的熱烈討論，「沒想到防疫代碼立了大功，看清了一個人」、「往好處想，妳學了好多技能，這是很多人做不來的」、「防疫代碼居然還有這種用處！」、「我前一陣子才發生過類似的事情，不一樣的是我原諒了」、「果然女孩子遇到感情事就會變得跟偵探一樣，太強了」。（實習編輯：王麗雯）

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