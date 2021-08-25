準婆婆插手挑婚紗！「超煩意見」被新祕勸吞忍　網看衰：確定要結婚？

▲一位準人妻抱怨，自己與老公前往試婚紗，沒想到婆婆堅持同行，更在過程中猛開玩笑，其中「1句」瞬間讓在場所有人都面露尷尬。（示意圖／翻攝自Pixabay）

婚姻中的婆媳問題，一直都是許多家庭面臨的巨大困難。就有一位準人妻抱怨，自己與老公前往試婚紗，沒想到婆婆堅持同行，更在途中各種干涉出意見，其中「1句話」更瞬間讓在場所有人陷入一陣尷尬，過程也掀起網友討論。

原PO在臉書《靠北婆婆2.0》上投稿，「在拍攝婚紗照之前的試婚紗，婆婆表示想跟，先生凹不過，只好讓婆婆隨行」，沒想到婆婆到場後就各種出主意，還自己挑了幾件禮服要媳婦試穿，一度導致現場一片混亂。

所幸婚紗店的禮服祕書反應極快，私下對原PO說明「沒關係，忍一下，等最後決定的時候再把婆婆挑到不適合的都剔除」，最終也仰賴祕書的幫忙解釋，才讓挑婚紗的部分順利平和的完成。

隨後進入選婚鞋的環節，因為原PO身高160公分，老公身高185公分，必須特別挑一雙合適的高跟鞋，才能讓畫面好看一些。沒想到此時婆婆又開口爆出一句玩笑話「鞋子幾公分有什麼關係？拍照那天叫妹妹一起去，妹妹站旁邊一起拍就好啦！」

婆婆還繼續得意的說「我女兒有172公分，三個孩子都身材高挑」，但也瞬間讓現場氣氛陷入一陣尷尬，更讓原PO內心充滿問號「請問，婆婆妳是要叫我老公娶自己妹妹的意思嗎？」

不少網友看完婆婆荒唐的言行舉止後，紛紛打抱不平憤怒留言，「她在炫耀她家的基因優良啦」、「還沒入門就受委屈了，這誰能忍」、「婚紗就是要挑自己喜歡的禮服，為什麼準媳婦要穿什麼禮服，要經過準婆婆挑選？」、「確定要結婚嗎？連挑婚紗你老公都能讓他媽跟了…以後大大小小的事是不是也要凹不過他媽，都讓他媽參與啊？」（編輯：潘毅）

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