你聊天還會用「XD」嗎？網友列8種「七年級愛用符號」：會暴露年紀

現在用即時通訊軟體和朋友聊天時，不少民眾喜歡使用可愛的貼圖來表達心情，不過在貼圖還未盛行前，許多網友早已懂得發揮創意，用英文字母、標點符號結合而成的「顏文字」表達心情。只是隨著時代變遷，年輕人對顏文字的接受程度下降，就有網友詢問「會一直打XD是什麼人？」更直言自己「看到XD就會有莫名火」，引發熱議。

原PO在PTT以「會一直打XD是什麼人」為題發文，透露自己從來不打XD，更直言「看到XD就會有莫名火」，納悶請教大家，「聊天10句有11句XD的是什麼人？」

文章一出立刻掀起討論，網友紛紛在底下留言回覆說，「跟我一樣的大叔XD」、「老人」、「30年前的穿越者」、「就是我啦XD」、「我都打xD，嘴還歪一邊超可愛」。

更有資深網友一口氣列出8個「7年級的共同語言」，包括「@@ 驚訝」、「= = 不屑」、「^^|| 尷尬」、「^^a 歹勢啦」、「^_ ^ 機車的笑」、「Q_Q 傷心」、「T_T 很傷心」、「Orz 跪倒」等等，笑稱「打完才發現，這些都已經快變成時代的眼淚」。網友也留言回覆說，「其實有些八九年級還是很常用」、「真的會暴露年紀」、「一堆老人」。（編輯：倪浩軒）

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