影／蠟筆小新上身？柯基見「漂亮姊姊」立刻搭訕！媽媽淚訴：老公還很羨慕

太傷媽媽的心了！台灣網友吳品樂日前與家人去寵物友善餐廳吃飯，結果自家柯基「基米花」發現有漂亮姊姊後，竟然直接跑到隔壁，馬麻怎麼叫都叫不回來，這時在旁看完全程的爸爸還補上一句：「我好羨慕啊～」。

這隻俏皮的柯基叫基米花，是目前約兩歲大的女生，對食物有著非常精準的雷達，一但有食物不小心掉在地上，基米花會立刻變身成為掃地機器人，以迅雷不及掩耳的速度將食物通通「清除」！吃完若想喝水，會自己悠悠地走到水碗旁，大力挖碗來提醒家人：「該為本小姐添水囉！」。

基米花個性非常親人，看到陌生人都能展現出大方親切的態度，但在於「看人」的眼光上，基米花更偏向喜歡漂漂亮亮又香香的姐姐。這天全家人帶著基米花到寵物友善餐廳吃燒肉，原本坐在媽媽身旁等肉肉的牠，餘光瞄到旁邊的小姐姐後，竟然頭也不回地衝向隔壁桌，媽媽見狀出聲喊牠，可沉浸在小姐姐美貌的基米花轉頭看了看，立刻又重回小姊姊懷抱，讓媽媽感到又好氣又好笑！

後來漂亮姐姐說自己非常喜歡狗狗，只可惜家裡無法飼養，好在遇到這隻「搭訕基」，讓她留下了美好的回憶！而在旁邊看完全程的爸爸，默默地補了一句：「好羨慕基米花啊！」，讓媽媽更決心要將這故事上傳社團，網友們也熱情回應：「會不會是把拔私下教的XD」、「牠在示範如何一秒擄獲美人心！」、「我想遇到這種搭訕，有夠可愛」、「這孩子可能是腿控！」。