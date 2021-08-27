空姐前男友打來要求「聲音奶一點」！眾聽「超傻眼理由」氣炸：有夠噁

你和前任分手後還有聯繫嗎？有名女網友發文抱怨，表示自己都和前男友分手了，某天卻接到對方打來的電話，且劈頭就要求她「聲音奶一點」，接著才講述原因，但原PO一聽卻氣得大罵，貼文一出，掀起熱議。

該名女網友在社群平台《Dcard》上以「前男友會到處炫耀我的職業」為題發文，表示前男友在大學剛畢業時，某天突然打電話給她「欸，我等等開擴音，你用奶一點的聲音說一下大家好，然後介紹你是XX航空的空姐，可不可以」？

原PO一聽超問號，回答「為啥」，豈料前男友竟說「我跟我同梯的炫耀妳曾經是我的女朋友，然後現在當空姐，拜託啦，就這一次」，但原PO覺得這種要求很傻眼，接著就掛前男友電話。

怎知原PO前男友竟然不死心，還用不同的通訊軟體打給原PO，甚至傳訊息說，「就一下，會怎樣？」、「我都這樣拜託了」和「你很小氣耶」，讓原PO深受其擾，「最後的處理就是拉黑、刪好友、封鎖、關通知」，並在文末直呼「還好只遇過這一個奇葩，更還好的是已經是前男友」。

貼文一出，掀起熱議，「還好已經是前男友，萬幸」、「好噁」、「傻眼，這男的心態也太奇葩了吧」、「好險好險，已經是前男友了 」、「真噁，都分了還這樣」、「乾有夠可悲，你一定很後悔曾經跟這種人在一起過，拍拍」、「代表他覺得妳的價值比他高，才會想炫耀妳，大概也是個沒什麼成就的人」、「跟空姊交往有這麼好炫耀喔？！ 這男的也太可悲」。（編輯：郭佩蓉）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載