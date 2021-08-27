速食店「最強漢堡」不在麥當勞？老饕激推「本土品牌」：沒吃過的快去！

▲有網友好奇詢問「台灣速食業史上最好吃的漢堡是哪個？」而引來老饕曝光心目中的第一名。（圖／翻攝PhotoAC）

台灣速食店競爭激烈，各家品牌近年來總是會推出全新的商品，以此吸引消費者的目光。對此，就有網友好奇詢問「台灣速食業史上最好吃的漢堡是哪個？」而引來老饕曝光心目中的第一名。

原PO於PTT八卦板上發文，表示速食店除了有炸雞、雞塊、薯條，還有一個最經典的商品「漢堡」，其不僅有麵包、有肉又有青菜，還能吃飽，但這就讓他好奇詢問「台灣這麼多間連鎖速食業，如果說要挑出一個史上最好吃的漢堡，會是哪個呢？？」

隨後他也舉例如麥當勞的大麥克、肯德基的咔啦雞腿堡、漢堡王的華堡、摩斯漢堡的海洋珍珠堡等，他也點名自己最想念麥當勞的板烤雞腿堡，最後他也再次發問「台灣速食業史上最好吃的漢堡是哪一款呢？？？」

問題一曝光後，其中最多人推薦「漢堡王華堡」，直言「華堡真的好吃」、「漢堡王華堡+1，真的屌打」、「華堡一定要點大的，不然真的不夠吃」、「華堡+1，神好吃」、「漢堡王第一」、「個人認為漢堡王真的屌打，我還以為是共識」。

再來則是「麥當勞」各項商品，「麥當勞是極選系列吧」、「當然是麥當勞的30元小漢堡，CP值屌打」、「麥當勞過年限定的金銀招財堡」、「麥當勞的蕈菇牛肉堡還不錯吃」；另外早已停賣的照燒豬肉堡也再度被鄉民提及，「照燒豬肉堡，麥當勞就專停賣好吃的」、「當然是照燒豬肉堡，還不趕快復刻一下」、「只推照燒豬肉堡」。

最後則是「樂檸漢堡」，「樂檸屌打上面全部」、「樂檸啊，台灣的品牌」、「樂檸＞你提到的」、「推樂檸，牛肉堡屌打你提的每一間」、「樂檸真的好吃」、「沒吃過樂檸的快去」、「樂檸是好吃，但價格不在同水平啊」。

除了上述品牌，也有老饕推薦其他美食，直言「頂呱呱的烤雞腿堡，好吃」、「其實有些早餐店的就滿好吃的了」、「摩斯米漢堡都蠻好吃的」、「你列的我就喜歡吃肯德基的而已」。（編輯：陳雅雲）

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