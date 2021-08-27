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樂活開箱淘口袋

全聯麵包賣不完？店員祭出「特別服務」嗨翻全場！老顧客笑：20年沒遇過

▲全聯福利中心因為其便利且時不時推出許多活動，深受不少婆媽喜愛。（圖／讀者提供）
文 : NOWnews今日新聞

台灣超市有許多品牌，深受不少婆媽喜愛，也因為營業時間相對傳統市場較長，成為不少上班族下班後的買菜市集。而近日就有網友分享去某間超市時時，卻意外看到店員正在示範一項特別服務，讓不少網友驚呼「真的逛20年從來沒看過」。

一名網友在社群平台貼出影片，只見店員拿著一個像電話的東西開始大唱饒舌，只為賣出所剩不多的麵包，內容唱到包括「讓你愛不釋手，配上蕃薯（台語）更讓你讚不絕口，麵包一直吸引我的瞳孔，光是看的他就讓我感到衝動」等詞語，場面相當有趣，讓一旁顧客也全笑翻。

▲超市店員逗趣使用廣播販售麵包，讓不少顧客紛紛大讚「太有創意」。（示意圖／翻攝自Pixabay）

影片曝光後，不少網友紛紛驚呼「我以為廣播都是預錄….原來是真人在講啊」、「原來超市員工還要負責廣播，這功能也太酷」、「第一次看到超市有真人在廣播，還以為廣播都是錄製的，逛20年沒看過」、「行銷成功欸，我聽到我會想去麵包區看看」、「笑炸，這功能超狂，如果去逛超市聽到會上癮欸，每天想去聽店員都在講啥XD」。

另外，也有不少同為超市店員跳出表示「你們超市怎麼這麼嗨QQ」、「別人的超市都不會人我失望」、「同樣都是超市員工，你們就這麼嗨」、「同樣都是在超市上班，你們這麼嗨，笑鼠」、「這招厲害，如果去逛聽到有這廣播，會想挑有廣播的時候去買麵包哈哈」。（編輯：張嘉哲）

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Tags : 全聯店員廣播超市饒舌麵包

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