在交友軟體換LINE後壓力山大？男方「超逼人訊息」曝光！網友急勸：很可疑

▲近日有網友在網路論壇分享自己跟對方轉到LINE上聊天的情況，不過最後因為男生過於主動，讓她很有壓力。（圖／Shutterstock）

交友軟體盛行，許多民眾會利用交友軟體找另一半或是交與自己興趣志同道合的朋友，雙方若是在軟體上聊的很愉快，便會轉移到其他軟體上。近日有網友在網路論壇詢問，男生對於女生主動要LINE的看法，並分享自己跟對方轉到LINE上聊天的情況，不過最後因為男生過於主動，讓她很有壓力，因此慢慢疏遠，對此有許多過來人建議網友要小心，引起熱議。

這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「交友軟體上女生主動要LINE」的貼文，原PO先是問：「如果男生在交友軟體上遇到女生說想換LINE會怎麼想呢？」，接著表示，她去年在交友軟體上遇到一個男生，覺得對方不錯，很聊得來，但因為交友軟體無法跟LINE一樣，針對一句話做回覆，原PO感到不方便，因此提議與對方交換LINE。不料換到LINE上後，發現男生太過於積極，會在訊息中提到「妳要去哪我可以開車載妳」、「我會給妳很多安全感」、「妳隨時找我我都在」之類的訊息，原PO認為，如果是曖昧中，或是雙方是男女朋友，傳這類訊息讓她覺得貼心，不過只認識3、4小時，就傳這類訊息，讓原PO很有壓力。

網友看到貼文後留言，「女生主動跟我要LINE都是推銷或是微商」、「純當朋友阿~ 以前玩一小陣子晚安，10次被要了7、8次。加個IG而已就偶爾回覆一下限動小聊天而已」、「聊得不錯，誰要LINE都一樣的」、「我不會想太多欸，有時候就是覺得交友軟體很卡才說用賴的」、「太快我會當詐騙集團耶」、「有時真的是男生自己想多了，女生有時交換賴真的只是交朋友而已」。

有過來人提醒原PO要小心，因為對方可能有很多聊天對象或是心懷不軌，「開車就順便載你去旅館了」、「可能剛好釣到一條魚所以不會放過這個機會」、「可能一開始先一直盧你跟他出去，說可以開車載妳什麼的，後來就會約」、「這男的真閒，一定秒回、隨時都在真的是說的比唱的好聽」、「有那種很會釣魚的啦，只能自己眼光放亮點」。（實習編輯：歐雅如）

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