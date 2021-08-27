影／可樂加珍奶是什麼味道？網紅實測「隱藏喝法」：像木瓜牛奶

網路資訊發達，不少人都會將自己的嘗試放在社群上分享，而其中較有趣味的，通常就會被網友討論，引來許多有冒險精神的人實測。Youtube頻道「還敢拍片啊!國動 」這次就要來嘗試，將不同的東西加入可樂，哪些會蹦出新滋味？哪些又會讓人難以入口呢？

影片一開始，企劃師就端出了「可樂加薑汁」的組合，然而為了能讓薑味徹底融入可樂，所以這杯是「熱飲」，這也使得國動給予這個搭配極低的評價，因為加熱後沒了氣泡的可樂，就只是一杯糖水，完全失去原味。

緊接著登場的奶類，雖然也不到美味，但是其獨特的口感卻讓國動印象深刻，他表示原本刺激的氣泡糖水，在加入牛奶後，竟然產生了木瓜牛奶的味道，非常有趣，而且和珍珠奶茶的搭配也不難喝，很像過去市面上販售的某牌鋁箔包珍奶，讓人懷念。

影片中還有許多不同的搭配，包含「咖啡」、「巧克力」、「冰淇淋」等，國動也針對每一種組合打出了分數，但是最後他仍坦白的說：「雖然這些都很新奇，但相信大家還是會比較喜歡原味」。（文字編輯：沈傳恩）

▶感謝授權：還敢拍片啊!國動

原始影片：https://youtu.be/hrQYgB8N_rI

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