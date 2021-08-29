女友被兄弟批評長相！男友「霸氣神回」被眾人讚翻：太感人了

▲男女交往期間，有時候會跟朋友聊到自己的另一半，通常會聊起雙方怎麼在一起，或是對方的一些小事情，不太會去提及對方的長相、身材等。（圖／Shutterstock）

男女交往期間，有時候會跟朋友聊到自己的另一半，通常會聊起雙方怎麼在一起，或是對方的一些小事情，不太會去提及對方的長相、身材等。近日有網友在網路論壇分享，她在滑男友的IG，無意間看到男友跟他朋友的對話內容，男友的朋友在評判女友的長相，原以為男友會順著朋友的意思，不料他的「1句話」，讓網友直呼：「男友加分！」，引起討論。

這位網友在網路論壇ˊ《Dcard》上PO出一篇「男友的朋友覺得我不好看」的貼文，原PO表示，一如既往的看男友的IG，手機不小心掉在臉上，剛好按到某個朋友的對話，她原本沒有要看，卻因為最底下的訊息「我喜歡就好」及「也是啦哈哈」引起她的注意。接著再往上滑，看到男友昨天發的一則與原PO一起吃飯的限時動態，那位朋友回覆：「這是你女朋友喔？跟我腦海中想的不一樣，你主頁的那些貼文的照片看起來就很好看，我原本以為她很正」，但男友卻說：「有嗎，有不一樣嗎？我覺得很好看啊。我喜歡就好了」，讓原PO直言，更喜歡男友了。

貼文一出，網友留言表示，「認真覺得評論別人另一半的沒水準」、「別介意，拍動態影片大部分人都會比較不好看」、「會去評論朋友另一半外表的人有夠低級！有人需要他的眼光認同嗎？妳男朋友回應得很好，很帥！」、「怎麼會有這種朋友，這種話應該要放心裡吧，好瞎的人」、「他朋友應該母胎單身吧？」、「要是我看到一定玻璃心碎滿地」、「朋友是多好看？」。

有不少網友讚嘆原PO男友的回覆，「男友很讚加100分」、「男友加分」、「男友加分！！自信點你男友喜歡就好哩」、「恭喜你找到一個愛你的人」。（實習編輯：歐雅如）

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