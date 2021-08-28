LINE新主題別急著下載！用戶手刀購入後「尷尬結果」笑翻網友：作者黑人問號

▲有女網友一早打開LINE就被推薦主題，但一買完才發現誤會大了。（圖／翻攝LINE官網）

LINE是一款民眾普遍用來傳遞訊息或聯繫的社群軟體，其因有多樣化的貼圖和主題，而深受不少用戶喜愛。不過，就有一名女網友今（27）日指出，一早打開LINE就被推薦主題，讓她以為有新功能而立馬購入，但一用才發現誤會大了，傻眼直呼「被自己笑死！」

原PO今日於臉書社團《爆廢公社公開版》上發文，表示一早打開LINE就被推薦主題，讓她誤會出了新功能，「以為買了，可以改成自己想要的圖片」。然而當她購入使用後，才發現跟想的不太一樣。

她坦言，買下後才發現，原來購入的是陌生人的全家福主題，讓她當下崩潰直言「別人的全家福，別人的小孩，別人的老公 ，我到底幹嘛買啦啦啦啦！被自己笑死」。

貼文一曝光，瞬間就引來不少網友笑翻留言，「作者應該會很開心你買了她的主題」、「那個主人應該也黑人問號，到底誰買的」、「尷尬了！老公會不會誤會啊 」、「別人的比較香」、「感謝妳的抖內」、「幫回：感謝贊助奶粉錢」、「當事人全家福表示：」、「這個案情很複雜」、「太慘了吧！我嘴角嚴重失守是不是很失禮」。（編輯：陳雅雲）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載