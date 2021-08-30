曖昧無疾而終有哪些預兆？女曝「對象行為轉變」遭過來人嘆：趕快下船

男女在昇華成情侶前，必定會經過曖昧期，不過每個人對於曖昧期可接受的長度不盡相同，一開始雙方很熱絡的聊天，但到最後必定有一方會慢慢冷淡對方。近日有網友在網路論壇分享，原本與對方很熱絡的聊天，但慢慢地對方不再積極回覆，甚至已讀，上網求助是不是該放棄，許多網友勸：「下個會更好」，引起熱議。

這位網友在網路論壇《Dcard》上PO一篇「曖昧期間哪些行為讓你想放棄」的貼文，原PO表示，原本跟一位男生聊得很熱絡，但近期發現，對方慢慢的不太回覆，話題也越來越少，甚至已讀，詢問大家，她是不是該放棄。

貼文一出，網友留言表示，「所以這就是告訴我們為什麼不要太容易暈船的原因，是真的該放棄了，看開點」、「感覺越喜歡一個人就會越怕他不喜歡我，永遠都在找他不喜歡我的證據」、「有沒有可能是對方開話題開到累了？或是你太句點了？ 如果是這樣那男生當然就不想繼續下去了呀」、「新鮮感過了之後，一段關係要怎麼有機會繼續走下去？」、「你有沒有想過是自己太被動、太句點」、「被已讀太多次就心死了」、「這就是告訴你珍惜生命該遠離他了」。

有網友安慰原PO下個會更好，往好處想是走了一個不合適的人，「這樣很好阿，走了一個不合適的人」、「下一個更好」、「下一個會更好，拍拍，趕快下船吧！！！」、「感情就是這樣啦，勉強不來」、「下一個，有些男的還會吊你，注意安全」。（實習編輯：歐雅如）

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