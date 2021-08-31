你的環保吸管多久沒洗了？網友刷出「爆噁黑垢」嚇壞：以為奶茶換配方

現在人為了環保會使用環保吸管，減少塑膠垃圾的產生，進而保護大自然，但環保吸管有一個缺點是要很仔細清洗，否則久了會有「黑垢」。近日有網友在網路論壇上分享，媽媽在用環保吸管時，吸都吸不起來，後來發現裡面有卡東西，讓網友驚呼真的要用「刷子」刷乾淨，引起熱議。

這位網友在網路論壇《Dcard》上PO一篇「警世: 環保吸管一定要用刷子刷」的貼文，原PO說，她的媽媽要用環保吸管喝綠茶，但喝了一陣子後發現，怎麼吸都吸不起來，擔心是不是肺部出問題。原PO一臉疑惑，把飲料拿來吸幾口，也感覺吸不太起來，直言是卡到東西，之後將吸管拿去廚房清洗，用刷子刷後發現，竟有一堆不知名的黑垢，因此奉勸網友，在使用完環保吸管後，一定要用刷子刷乾淨。

網友看到貼文後表示，「我以為大家都知道！！！」、「好可怕！」、「吸管：便秘這麼久了，終於」、「每次用完都會刷，你這個有點嚇人」、「好噁」、「每次都要刷欸」、「我也刷出黑黑的過，還以為奶茶換配方了」、「拿不銹鋼真的每次都得洗」、「好奇你每次喝是什麼味道？」。

有網友說，為了避免刷不乾淨，都會用玻璃吸管，「所以我只用透明玻璃吸管，每次一定會用刷子刷洗」、「只敢用玻璃吸管」、「我都用透明的，看得到比較安心」、「真的推薦大家使用透明的，至少可以看得清楚吸管裡面乾不乾淨」、「所以買玻璃的比較能清潔的乾淨」。（實習編輯：歐雅如）

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