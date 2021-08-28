影／動作片英雄？貓咪困門框「一個move」完美落地！網驚嘆：太帥了

貓的平衡感真不是蓋的！網路上流傳著一個迷因，貓咪與奶油吐司在掉落的瞬間會呈現難以理解的神祕變化，不管何時何地墜落吐司必奶油面向下，而貓則一定四腳穩穩落地。今天就來看看這支影片，體驗一下貓咪失足卻仍能帥氣落地的超能力吧！

這支影片是2014年所拍下，畫面中可以看到貓咪爬上了門框上方，薄薄的平面雖能讓牠左右移動，可長時間待在上頭肯定會感到疲憊，整扇門卻因為貓咪的動作漸漸偏移向右，與疑似使牠攀上門框的櫥櫃越來越遠，小貓左右查看無所適從，而後牠將前肢踏到牆上的門框，沒想到這是一個致命錯誤，因支撐牆面的推力使下肢踏著的門越開越大，貓身隨之無法控制地越拉越長，電光石火之間，觀影者屏息害怕看到接下來的情況，可最後小貓竟什麼事都沒有，甚至看起來還有點帥氣？

將這麼狼狽的狀況轉變成如英雄降世般的帥氣姿勢，實在讓人嘆為觀止！網友們也紛紛大讚：「英雄貓貓霸氣登場！」、「你難道不知道貓咪的身體裡裝空氣嗎？」、「有貓會跌倒嗎？」、「貓怎麼連受困都這麼帥！」不過也提醒各位貓友，看到自家貓咪困於高處仍建議手動將牠抱下，因貓咪雖然能以自身經驗和轉變姿勢帥氣落地，但是向下的衝擊仍有可能衝擊內臟、骨骼，造成難以看見的傷害！