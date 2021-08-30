影／動物園新成員駕到！小貓熊「美可」順利生產　寶寶呆萌模樣曝光！

暑假期間的臺北市立動物園似乎就像一座大型托兒所，忙著迎接許多動物新生寶寶，而近期終於輪到溫帶動物區的小貓熊家族再添成員！小貓熊媽媽「美可」於7月6日順利產下一子，出生屆滿一個多月的小貓熊寶寶，目前正努力適應環境、探索新生活。

小貓熊「美可」的這一胎寶寶可說是令人又驚又喜，因為架設在巢箱內的攝影機竟幸運紀錄到生產時的珍貴影像，這種可遇不可求的畫面被捕捉下來，可說是非常難得！「美可」身為育兒經驗豐富的媽媽，不論是餵奶、還是打理寶寶的日常生活，都展現駕輕就熟的人母姿態。

小貓熊寶寶目前大部分時間都在巢箱內活動，有時親密的跟媽媽一起嘴碰嘴親親，有時依偎在媽媽身旁自顧自地「吃手手」和玩玩腳趾頭，有時趁著媽媽外出時，獨自在巢箱內練習翻滾爬行，又或是將身體倚靠在門框上等待媽媽回家，模樣真令人覺得既討喜又可愛。

趁著「美可」外出採食短暫不在巢箱的時間，保育員趕緊利用此空檔替小貓熊寶寶秤量體重，但為了避免小寶寶身上沾染人類氣息，導致「美可」不願哺育，因此開始作業前必須先將雙手沾滿巢箱內巢材的氣味後，才能伸手觸碰小貓熊寶寶，目前小寶寶的體重已達到896公克，相信在不久的將來，一定可以更加成長茁壯。

在小貓熊寶寶尚未長大獨立前，媽媽會花費許多的時間與心力來陪伴，而為了給予牠們一個可以安心居住的環境，民眾在參訪動物園時請務必輕聲細語，不要驚嚇到動物，也讓我們祝福小貓熊寶寶能順利長大，早日與大家見面！