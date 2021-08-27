八大行業女列「7萬月支出」！律師對大老婆「犀利喊話」引共鳴：不要再省錢了

▲日前有位在八大行業就職的女網友，月花7萬的同時哭喊「快撐不下去」。對此，李怡貞律師在臉書以「14字」搞笑喊話正宮們，讓網友笑翻。（圖／翻攝自女人大律師李怡貞臉書，Pexels）

雖然目前台灣疫情趨緩，並降為二級警戒，但全台灣的八大行業仍持續停業中。而《NOWnews今日新聞》日前曾報導「八大停業月薪歸0！女曝『日常開銷』喊撐不住 網卻搖頭」，有位女網友雖然苦喊「撐不下去了」，但同時卻又月花7萬元，讓許多網友搖頭。對此，「正妹律師」李怡貞也在臉書發文評論此事，並稱機向正宮們喊話，讓網友笑翻。

有女網友日前在《八大行業自救會》上發文訴苦，直呼自己「快撐不下去了」，並細數每月開銷包括房租3萬、治裝費1萬左右、車貸1.5萬、飲食1萬、醫美7千，其他必要購物1.2萬。一邊喊撐不下去，一邊又維持高昂生活花費，讓不少網友批評。

而李怡貞律師今（27）日在臉書發文評論此事，認為「雖然有人說是反串帳號，但我算一算覺得應該也差不多是如此。房租3萬，有點高，但小姐東西多空間需要大又要住得近蛋黃區，三萬應該也差不多。車貸1.5萬也算合理，我治裝費每個月『平均』也是差不多一萬，飲食一萬，一天300，也差不多。其他購物沒在記帳，但應該也差不多一兩萬，甚至更多，網路購物那麼便利」。

李怡貞律師隨後話鋒一轉，向各位老婆們喊話，「妳們到底都投資多少在自己身上？」更笑稱「妳省下來的錢給別的女人做醫美都嫌少」。李怡貞律師接著也告誡男人們，「你們的溫柔鄉如果娶進門，由奢入儉容易嗎？如果不是要更多更穩定要給你娶嗎？」最後李怡貞律師結論指出，「總之，女人投資自己是絕對穩賺不賠、賠了也沒差的支出，好過省東省西省給別的女人花」。

貼文發出後掀起共鳴，網友紛紛笑回「真的不需要為了老公家庭縮衣節食，哪天發現另一半買手機手錶包包給小三，就會後悔當初為了省錢連早餐飲料都捨不得買是件很蠢的事」、「所以各位大老婆們，不要再省錢了」、「女人投資自己身上永遠不會後悔」。（編輯：倪浩軒）

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