手搖飲要加珍珠、椰果才好喝？「配料必要性」引老饕激論：不然誰要買？

手搖飲料種類越來越多，從一開始只加珍珠，到後面加布丁，或是椰果等配料，因此成了手搖飲料的進化史。近日有網友在網路論壇討論，現在手搖飲料加的配料越來越多，變成不再是「喝」飲料，更表示她還是愛純茶類，這讓不少網友贊成她的看法，引起熱議。

這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「有人也不喜歡複雜的飲料嗎？」的貼文，原PO說，最近看下來，覺得手搖飲料的進化史越來越誇張，新品的料也越加越多，她感覺不是在喝飲料，而是在吃飲料，買飲料的本意是想解渴，卻變成越解越渴。原PO表明，自己還是愛喝純茶類，頂多再加點水果調味就是極限，更問網友，有沒有推薦的單純飲品手搖店。

貼文一出，網友留言表示，「這樣網美們才會來拍阿，如果新品只是一般的綠茶誰要拍」、「我只要珍珠就好」、「你很適合喝：好了啦超大杯」、「越老越喜歡純茶類」、「料只服珍珠」、「越複雜越限量才有理由可以賣越貴啊」、「我喝手搖不是為了解渴，是為了珍珠」、「萬年鮮奶茶加珍珠」。

許多網友跟原PO的看法一樣，也很喜歡純茶類的飲料，「我也是，只喝茶，不喜歡有料」、「我也是！很討厭在飲料裡面加一堆配料」、「我也比較愛純茶！每次同事揪團購我都點純茶，然後就被當怪人嗚嗚嗚」、「我也喜歡純茶類，每次一起訂飲料，我說我只要紅茶，大家都會很驚訝」、「我也跟原PO一樣！加一些有的沒有的我都沒興趣」、「我到現在也都點簡單的飲料哈哈，因為太複雜我會選擇障礙」。（實習編輯：歐雅如）

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