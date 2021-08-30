超商打折微波食品怎麼搶最划算？內行曝「撿好康時段」：爆買兩天伙食

現代人上班忙碌，常常沒時間自己料理三餐，不少外食族選擇直接到超商購買微波食品，既方便迅速又能趁閒吃上熱騰騰的食物，不過隨時都得精打細算的小資族們就算到超商購買微波食品也會特別關心打折時段，日前就有網友戲稱超商食品即期65折時看起來更好吃，話題掀起不少網友認同，更有內行觀察了店員上下架時間規律後，推斷出購買微波食品最划算的時段讓網友直呼專業。

臉書社團《老百姓日常三餐交流會》內經常有不少網友分享自己的獨門食譜或三餐紀錄，日前就有名網友表示，平常自己不太會到超商購買微波食品當正餐，但在食品貼上「即期65折」標籤後卻意外發現微波食品「充滿吸引力」，話題引發不少網友共鳴，有許多超商常客就幽默表示「我都爆買吃兩天六餐」、「學校夠偏僻的時候也很有吸引力！」、「當他被員工下架時是最吸引人的那ㄧ刻」。

不過也有民眾好奇表示「都還沒有遇過65折的，我這邊的超商怎麼了？」，對此則有內行網友解釋「每間店時間不太一樣～」，另一名網友則分享了自家附近的超商打折時段「冷藏區的晚上八點過後開始打折，不過很多店員都忙到八點半才能把所有即期品貼完標籤，看保存期限是最快的（有些是中午就有了）時效是到期的前7小時，有些店員會提早一小時把即期品下架，想吃打折的宵夜在半夜兩點前買應該都有，麵包類則是20:00～23:59打折！」。

事實上，為了避免食物浪費、減少鮮食品類的報廢數量，連鎖超商龍頭們也接連推出相對應的優惠措施，例如全家便利商店推動的「友善時光」與「友善地圖」，能方便民眾查閱優惠即期品庫存，7-ELEVEN則將「i珍食」折扣下殺至最優惠的65折，不論是哪間超商的常客，消費者們都能在享受便利優惠同時，減少食物浪費、珍惜環境資源。（編輯：楊智傑）

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