蟑螂退散！廚房都是小強快崩潰？專業授「超殺秘招」：馬上翻肚

許多人害怕生命力頑強的蟑螂，也是婆媽們最想根絕的頭號害蟲；對此，就有一名男網友發文，表示家中廚房一直都會有蟑螂，不知道有沒有撇步才能「零蟑螂」，貼文一出，就有婆媽曝「超神一招」，直呼「小強跑光光」。

該名男網友在臉書社團《家常菜》發文，表示家中廚房一直以來都會有蟑螂，讓他相當苦惱，不知道該怎麼做才好，因此在文末發問「有沒有什麼撇步可以讓廚房真正『零蟑螂』呢」？

貼文一出，掀起熱議，不少網友紛紛留言分享妙招，「如果家裡已經一堆蟑螂到處跑，先用蟑螂藥，然後廚房不留碗垃圾廚餘，很快就會看不到蟑螂。我不久前才把家裡蟑螂家族消滅（是半夜打開燈會看到很多隻在開趴），後來直接用藥很快就沒了」、「我養了兩隻貓，從此沒看過活的蟑螂囂張過」、「試試月桂葉（要捏一下出味道），我是這樣用」、「只要是廚餘就是不能隨便丟，垃圾桶要另外用垃圾袋裝起來丟，這樣做家裡肯定無小強」。

其中，還有一位女網友揭「超神一招」，「蟑螂怕檸檬味，把擠剩的檸檬皮打汁加一點鹽加蘇打粉，或切細的皮到處放抽屜櫃子，擦拭的時候加檸檬，反正滿屋子給它檸檬味，小強跑光光，洗碗也加，小強怕這味。我都會用洗碗精加檸檬水噴小強，馬上翻肚」。（編輯：郭佩蓉）

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