太失禮了吧？貓咪被同伴當墊腳石「踩頭路過」！網笑喊：不講武德！

這還講不講武德啊？日本一名推主養了兩隻貓咪，分別是虎斑貓「Kaki（かき）」與白底虎斑「Tette（てって）」，日前推主目睹Tette要跨過一空隙時，竟然將Kaki的頭當成「墊腳石」踩過，而被踩的Kaki則一臉莫名彷彿在說：「這什麼情形？」。

自從推主養了Kaki與Tette之後，時常在網路分享愛貓們的生活日常，兩隻貓咪感情相當要好，總是玩在一起或是抱在一起睡，只不過個性稍微霸道一點的Tette「出頭」很多，這天牠準備跨過一間隔時，剛好看見Kaki伸出雙手搭在櫃子上，而Tette竟然就順勢將牠的頭當作「墊腳石」，毫不客氣地從牠頭上踩過路過，一點也沒考慮到Kaki的心情，而Kaki則露出滿臉無奈的表情，彷彿在訴說：「現在是什麼情形？」。

這樣霸凌的瞬間剛好被推主拍了下來，分享在網路上還澄清「牠們是好朋友」，不過網友卻笑翻表示：「走過路過然後踩過」、「完全無視欸」、「失禮貓」、「貓生路上的墊腳石（貓）」、「不講武德的貓咪」。

推主另外還分享牠們的照片，強調牠們真的是「好朋友」呢！