麥當勞薯條加大超無感？店員無奈揭「份量標準」：一直倒掉重裝

台灣速食龍頭麥當勞時不時就會推出全新品項，加上堪稱無人能夠炸出同樣味道的「薯條」，深受不少民眾喜愛，因此不少人在購買套餐時，為了想要多吃薯條，就會選擇將套餐中薯升級為大薯。不過，近日就有網友分享自己升級大薯之後，回家打開卻讓他超傻眼，貼文引發熱議。

原PO在「爆怨2公社」貼文指出「現在的麥當勞是很缺薯條是嗎？兩個中薯跟一個大薯，裝成這樣，這個份量我真的不能接受，第一次來抱怨就是因為薯條裝不滿」只見貼出的照片，左邊兩盒是中薯，最右邊則是大薯，但仔細端看最右側的除了盒子比較大以外，量似乎相差不遠，讓人沒有感覺有任何升級感。

貼文一出，網友紛紛回應「我對大薯已經心灰意冷了」、「真的根本完全沒有升級感，乾脆都買中薯」、「中薯好吃，大薯份量沒變多就不好吃了」、「好奇他們中薯跟大薯到底差在哪」、「根本騙錢啊，每次點大薯都感覺是浪費錢」、「從不點大薯，免得自己失望」。

而對於薯條加大問題爭論不休，《NOWnews》也採訪到有任職麥當勞員工三年多的張小姐，她表示薯條分成三個級別，分別為小薯、中薯以及大薯，而每一個份量分別為薯鏟1/3、2/3以及滿鏟，也就是說若顧客點的是大薯，店員會給予滿鏟的薯條量，絕對是比中薯還要來得多。

張小姐也表示，其實鏟薯條本來就有一套標準，而外觀看起來是否有增量，其實也要看店員的功力，很多時候我們都是鏟好後，覺得不好看、份量不足就一直倒掉重鏟，有時候還重複三四次，那因為麥當勞多數人喜歡外帶，帶回家的薯條已經軟掉塌陷，不像剛炸好一樣那麼膨，每當有客人問我大薯份量怎那麼少時，我都會直接回問「請問您是多久才食用薯條呢？」如果大家真有疑慮，內用時不妨點個大薯，相信各位會改觀。（編輯：張嘉哲）

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