聊LINE被女生回「尷尬1字」怎麼解？苦主截圖發問被急勸：快換下一個

隨著網路科技不斷發展，現代人都會利用LINE、instagram等通訊軟體進行聯絡。不過，就有一名網友指出，自己連續向兩位女生傳遞訊息，最終都收到「1字」回應，讓他尷尬求助「該怎麼辦？」

原PO於臉書社團《爆廢公社》上發文，表示「如果你的Line…都被女生用這個字結束這回合，你該怎麼辦～」隨後他便貼出對話截圖，只見畫面中，他向兩名女生傳遞了訊息，沒想到兩人最終都以「恩（嗯）」結束對話，讓他相當無奈。

貼文一曝光，就引來不少網友勸退，「很明顯他就是不想跟你聊阿」、「擺明就是不想跟你繼續聊了，自己知難而退吧」、「就別自討沒趣的一直被對方『嗯』」、「沒怎麼辦找下一個」、「問她是不是便秘，她絕對不會回嗯，直接封鎖」、「很多人這樣回，因為你不會找話題」、「我會回報一倍，嗯嗯」。

不過，也有人坦言「回我（嗯）的我都直接已讀不回，誰都一樣！」、「不論是不是覺得不好聊或是沒有意思，我覺得不論男女只回一個嗯或是喔的，其實連回都不用回了，一點尊重都沒有這種人不需要尊重他/她直接下一個」。（編輯：陳雅雲）

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