全聯結帳太久怕被翻白眼？店員曝「快速通關法」被眾人大讚：真是救世主

全聯福利中心因為便利且時不時推出優惠活動，加上超市營業時間較長，成為不少婆媽買菜的愛地，不過隨著時代與時俱進，在消費政策上難免會有一些變動。而就有網友討論「很多人說現在改成用手機APP結帳就會很緊張，因為可能很多全聯在地下室訊號不好，造成排隊塞車被白眼」貼文引發熱議。

原PO在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「很多人都在說，很擔心要結帳的時候APP打不開，後面又很多人排隊，搞得自己很緊張，但其實收銀機是有暫存功能，下次遇到手機訊號的問題，就跟店員說，先幫我暫存結帳，商品就留在桌上，自己走到店外訊號較好的地方，APP打開後，再請店員幫你打開暫存結帳就可以囉！」

貼文一出，網友紛紛回應「還是比較喜歡直觀的報電話QQ」、「我是都先打開APP才會去排隊」、「排隊的時候就可以打開了，不用等到輪到自己才打開」、「先打開+1，輪到自己就不緊張了」、「真的很想建議收銀人員要提醒一下後面排隊的客人請先開好APP」、「我都先開好PxPay才排隊，就不會造成別人困擾」。

而也有內行婆媽表示「很多全聯都在地下室訊號不好，但其實店內有Wifi喔」、「店內都有Wifi可以連接」、「我是到全聯後就先連店內的Wifi」、「全聯裡面有Wifi，上次去的時候也是打不開超緊張，後面一堆人，店員就說可以連我們的Wifi，真的是我的救世主，一下就結完帳了」、「連不上網路時，店員會請我們連店家的Wi-Fi」。

事實上，由於全聯不少門市都在地下室，網路訊號相對不好，在今年宣布會員累積點數改以APP來結帳之後，為了防止客人結帳時因為訊號卡頓問題打不開APP，造成排隊人潮，就有提供免費Wifi給顧客使用，民眾只要打開Wifi功能，找到「PX_guest」這名稱的Wifi，密碼輸入8個8，就能讓結帳暢行無阻哦！（編輯：張嘉哲）

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