影／打雷也要踏踏！貓咪超愛踩「IKEA鯊魚抱枕」：可以讓朕舒緩情緒

多害怕都要繼續堅持！日本一名網友是專職於刻劃圖片背景的繪師，充滿藝術熱情的奴才飼養的貓咪也耳濡目染，是網路上有名的「揉鯊職人」，這天牠因為最討厭的打雷聲而躲進桌下，躲不了不久後手竟剛始癢，又跑出來繼續蹂躪鯊魚抱枕啦！

虎斑貓對這隻藍色的鯊魚情有獨鍾，不分時間早晚總能看見牠辛勤地揉著娃娃，即便睡覺都會趴在上頭、形影不離，飼主將此情形上傳網路後，貓咪很快就被封上「揉鯊職人」的稱號，意即稱讚其為最專業的揉鯊師傅。這天窗外雷雨交加，滂沱的大雨得以用屋瓦抵擋，可巨大的轟隆聲卻嚇得貓咪驚慌失措，紛紛鑽到桌子想躲掉聲音，可我們的職人貓貓見到自己的鯊魚還在外頭，過不久竟又自己跑到鯊魚身上揉了起來，彷彿在用這個動作緩解緊張情緒！

如此堅持的貓貓讓網友們紛紛爆笑，給予極高的評價：「這就是職人的堅持！」、「貓：為了鯊鯊我一生懸命！」、「放開鯊鯊，請衝著我來！」、「從鯊鯊的扁度就可以知道師傅有多認真！」於是有天奴才就幫鯊魚洗了個澡，娃娃的身材瞬間變成河豚，蓬鬆的身體讓揉鯊職人貓一頭霧水，但手一樣沒停下繼續揉！