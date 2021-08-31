台灣最好喝汽水是哪款？網貼出「10元神飲」引眾人興奮喊：從沒漲價過

台灣除了手搖店興盛外，在超商、超市的飲品種類也非常多元，包含汽水類、茶類等等豐富選擇。而近日，就有網友分享自己心目中最喜歡的汽水類型，並曬出照片詢問大家「有沒有人也喜歡喝？」貼文釣出不少網友回應，紛紛指出最強關鍵在於「從來沒漲價」。

原PO在「爆廢公社公開板」臉書社團貼文指出「這個就是去雜貨店必買的十元飲料，小時候真的超愛喝這個冰淇淋汽水，有沒有也喜歡的，現在偶爾兩個禮拜就會去買一瓶來喝，還好雜貨店離我家非常近」只見貼出的照片，有冰淇淋汽水、蘋果汽水以及葡萄汽水三種口味，這系列可以說是不少人幼時的回憶。

貼文一出，網友紛紛回應「真的最好喝的汽水沒有之一，重點是從來沒漲價過」、「比古早泡麵更經典的汽水，真懷念」、「一瓶十元真的有夠便宜」、「公司旁有雜貨店賣，常常買才10元，真的超強」、「10元的汽水可以做成這樣，我也是服了」、「一瓶10元！國小下課買一瓶就好滿足」、「我家這邊的麵包店也有賣，也是一瓶10塊」、「十塊真的沒對手」、「這真的歷史悠久」。

不過，也有網友表示「比較偏甜一點，我個人是不喜愛」、「沒有馬上喝完感覺很像在喝糖水」、「以前是水藍色的瓶子，現在有點改版，味道沒以前好喝」、「我家這邊沒雜貨店，都沒在喝了，當年風靡一時」、「我家小孩說太甜，就比較少給他們喝了」。（編輯：張嘉哲）

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