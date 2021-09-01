台灣珍珠奶茶霸主是誰？老饕喊50嵐、春水堂和「經典始祖」：無可取代

台灣手搖飲料店林立，飲品種類多元，冰塊、甜度還能依照個人喜好進行客製化調整。近日，一名網友在PTT八卦版提到，台灣的珍珠奶茶霸主究竟是誰？也曾有網友指出，台灣從一開始手搖飲「三分鼎立」的局面，到現在有接近二、三十種品牌手搖店，更有老饕淚喊一家「始祖級」手搖店，認為是唯一經典！

一名網友在PTT八卦版提到「最頂的珍珠奶茶霸主是？」他透露自己是「珍奶控」，去到各個沒去過的飲料店，一定會點他們的珍珠奶茶，因為身在台灣連珍珠奶茶都做不好的飲料店，那就不用開了，不禁好奇詢問廣大鄉民「但是這麼多連鎖飲料店，究竟最頂珍奶是哪家呢？誰才是霸主？」

事實上，先前也曾有網友貼文提到，從早期手搖店發展只有「清心」、「50嵐」、「Coco」三家比較有名的時期，到現在有接近二、三十種品牌手搖店，很多也是以珍珠奶茶為招牌的，話題也曾引發討論，許多網友紛紛表示「85度C」、「還是50嵐」、「春水堂，沒有之一」、「珍煮丹」、「可不可熟成紅茶」、「喝來喝去還是覺得傳統粉泡的比較好喝」。而當時有老饕點名一家「始祖級」手搖店「休閒小站」，認為口味是唯一經典，但現在已經消失在競爭的手搖飲市場當中。

據了解，休閒小站（Easy Way）是台灣手搖現做飲料連鎖店之先驅，1992年在東海大學商圈創立第一家休閒小站冷熱飲品店，即使現在已經默默消失在台灣街頭，休閒小站仍遍布全球三大洲，發展至馬來西亞、南韓、澳洲、紐西蘭等4個國家，全球總店數已超過67家。（編輯：賴詠璿）

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