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麥當勞早餐霸主回歸！「斷貨人氣商品」全面恢復供應！網歡呼：謝天謝地

▲麥當勞宣布，受到許多民眾歡迎的「薯餅」即日起全店面恢復正常供應。（示意圖／翻攝自Pixabay）
文 : NOWnews今日新聞

連鎖速食店麥當勞時常推出新口味產品，不過也有許多歷久不衰的經典款難以取代，像是早餐時段專賣的薯餅就是不少民眾的最愛，之前8月中旬時一度因為全球航運供貨不穩的問題，無法順利供應，讓撲空的消費者哀號不已。而31日總算傳出好消息，麥當勞表示薯餅如今已全門市恢復供應，讓網友直呼「謝天謝地！」

綜合媒體報導，台灣麥當勞表示，之前因全球航運供貨不穩，部分門市暫停銷售薯餅，但隨著積極調度貨運，薯餅自28日起陸續到店，現在全門市已經順利正常供應，不僅早餐時段的薯餅供貨無虞，其他像起司脆薯雙牛堡等薯餅相關餐品，也都恢復正常。

▲薯餅是許多民眾最愛的麥當勞早餐單品。（圖／翻攝自PTT）
▲薯餅是許多民眾最愛的麥當勞早餐單品。（圖／翻攝自PTT）

有網友於8月中旬就曾在PTT發文，驚呼「麥當勞沒薯餅了？？？」在標題內放了3個問號表達驚訝，更指出新上市不久的脆薯雙牛堡也不提供，當時就有鄉民在底下高喊「世界末日」，不少人更坦承第一次知道薯餅原來是來自進口供應。

而日前網友也再度發文回報好消息，直呼「薯餅回來了」，讓他相當開心，鄉民也在底下留言回覆說「謝天謝地」、「吃起來」。而除了薯餅之外，麥當勞另一近期網路討論度很高的「地瓜條」，台灣麥當勞則透露還在評估階段，若日後確定販售將另行公告。（編輯：倪浩軒）

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Tags : 回歸斷貨早餐薯餅速食麥當勞

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