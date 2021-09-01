收回LINE訊息「按成刪除」先別慌！官方公開急救方式：24小時內還可挽回！

LINE是國人現在最普遍且常見的通訊軟體之一，不僅可以傳送訊息、通話，還有其他功能提供民眾使用；不過，也因為有些新功能仍有人不知曉，像是在聊天時，不慎傳錯訊息，一時手快按到「刪除」而非「收回」時該怎麼辦呢，官方也公開補救絕招了。

如果在聊天室不慎傳錯訊息，本想按「收回」卻按到「刪除」，也就是對方仍然有可能看見你傳錯的訊息時，該怎麼辦？根據LINE官方部落格一文解釋，首先需要認識「刪除」及「收回」兩大功能。

「刪除」訊息是指「刪除自己聊天室中所看見的訊息內容」，對方的聊天室訊息不會被影響，也不會被通知，不過，刪除訊息只針對該裝置，若是在手機LINE上選擇刪除訊息，電腦版LINE還是可以看見。

「收回」訊息則是能「選擇收回自己24小時內發送的訊息」，對方的聊天室會同時顯示收回，訊息在收回後也會在聊天視窗留下「您已收回訊息」的紀錄。不過，與刪除不同的是，收回訊息適用於該帳號的「所有裝置」，也就是在手機LINE上收回訊息，在電腦版或iPad上的訊息也會被收回。

所以，如果當你遇到想「收回」訊息卻按到「刪除」時，不用慌張，只需要在24小時內，盡快登入其他裝置，像是手機、電腦和平板等，接著找到不小心按到刪除的訊息（其他裝置還看得見），並按下「收回」訊息即可。（編輯：郭佩蓉）

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