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被女友發現「私密興趣」慘遭分手！失戀男發文引眾熱議：是我也不要

▲有位男網友無奈表示，女友發現他的電腦中藏著的「秘密」後，立刻要求分手，完整過程曝光也引發網路論戰。（示意圖／Unsplash）
文 : NOWnews今日新聞

情侶交往後會因為各種原因產生摩擦，雙方價值觀上的差異更可能導致一段感情破裂。就有位男網友無奈表示，女友發現他的電腦中藏著的「秘密」後，立刻要求分手，完整過程曝光也引發網路論戰。

原PO在臉書《爆廢公社》上發文提到，「我的興趣是喜歡上國道檢舉一些違規的人，電腦裡面存了大量的檢舉資訊照片影片等等，結果意外被在一起六個月的女友發現這個祕密，然後..就被分手了」。

原PO當下也立刻追問女友為何分手，對方則淡淡地說「我不喜歡這種行為，單純不適合」，另外原PO只能無助求解「讓那些違規的人受到處罰有錯嗎？我真的很愛我女友，分手後真的直接聯繫不上她，我真的不懂我做錯什麼了」。

▲女友無法接受原PO以檢舉當作興趣的習慣，提出分手後人間蒸發。（圖／翻攝《爆廢公社》）
▲女友無法接受原PO以檢舉當作興趣的習慣，提出分手後人間蒸發。（圖／翻攝《爆廢公社》）

完整過程曝光後，立刻有不少網友吐槽「會不會你觸到她的點，因為她被檢舉過」、「在很多人眼裡，你是抓耙子，我覺得你女友也是認為你是，她不想跟這種人在一起，如果是我也不要」、「你女友是對的，我也討厭這種過頭的檢舉模式，你加油」。

但也有人認為「違規檢舉沒問題吧，覺得違規檢舉有問題的人也太奇怪」、「你女朋友問題比較大」、「不要違規就沒有罰單，理念不合就分了吧，不然結婚後會很痛苦」。（編輯：潘毅）

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Tags : 分手失戀情侶檢舉男友私密違規電腦

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