麥當勞APP升級「優惠差很大」？老饕測試新功能：抽到勁辣雞腿堡買一送一

麥當勞來近年來推出「麥當勞報報」手機APP，除了能當作定時鬧鐘外，最重要的就是每天都能在上頭取得一張優惠券，吸引民眾下載，而在1日深夜，麥當勞報報也走入歷史，APP全面升級不同模式，不少民眾在半夜更新之後，立刻發現有「端倪」，貼文引發廣大迴響。

原PO在PTT貼文指出「麥當勞最近剛換了新的APP，但我用起來就覺得跟超商的APP很像，介面超亂而且沒意義，有點不討喜，用過一次就覺得很麻煩，覺得以前的麥當勞報報還比較簡潔有力，又有特色，能還給我麥當勞報報嗎……？」

貼文一出，網友紛紛回應「半夜超卡啊天啊」、「卡到一個不行，薯條是要裝多久」、「這一波要推點點卡推太明顯了…積分累點慢，就要你用點點卡消費」、「優惠大縮水欸」、「30分積分才能換一點，一天簽到才10分，是要換到民國幾年」、「主要是優惠變得太難取得了，300積分才換10點，每天又只能取得個位數積分，那換一杯可樂要幾天？」、「真的推點點卡推太明顯，積分一天才10分」、「一天10積分，三天換一點，150天才有一包薯條可以吃，大縮水」。

不過，也有網友透露「有每日轉盤的活動啊，我就抽到勁辣雞腿堡買一送一」、「只能先觀望每日轉盤的機率了，最好不要都是積分」、「今天轉到積分1….換一點要三十分＝＝」。

而經《NOWnews》記者實際下載測試，有於以往的抽優惠活動，現在優惠券取得方式有三種，第一種為綁定點點卡，使用APP結帳就能10元換一點，累計一定點數即可兌換相對應的商品；第二種為每日簽到領取積分10分，但積分要30分才能換一點；第三種則是優惠轉盤，有漢堡、飲料、積分等等，實測後轉到1分積分，對於這次改版，網友意見大不相同，是否實用還是見仁見智。（編輯：張嘉哲）

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