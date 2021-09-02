泡麵紙蓋撕開先別丟！內行曝「神級妙用」被眾人狂讚：感覺更好吃！

▲泡麵因為其便利且便宜的特性，成為不少人正餐以及宵夜的首選，但你知道碗裝泡麵的蓋子有何作用嗎？（圖/NOWnews資料照片）

泡麵因為其便利且便宜的特性，成為不少人正餐以及宵夜的首選，其中又分為鍋子煮的袋裝泡麵以及用熱水沖的碗裝泡麵，而碗裝泡麵的上面那層蓋子，除了有燜住泡麵的功能以外，還有什麼作用呢？近日，就有網友分享自己看到有人獨特的「泡麵吃法」，貼文引發廣大迴響。

原PO在抖音（Tik Tok）貼文指出「真的大家都這樣子吃泡麵嗎？我真的是第一次看到有人這樣吃」只見貼出的影片，一個人將泡麵的蓋子整個撕下之後，將其捲成「錐狀」變成一個小碗，這樣就能將熱騰騰的泡麵裝在裡面，食用起來不僅方便而且不會燙口，非常適合不敢吃太燙泡麵的人做使用。

貼文一出，網友紛紛回應「我就這樣吃！有一次看阿嬤這樣吃，就偷偷學起來XD」、「我阿公也都教我這樣吃耶」、「到現在也會啊，泡麵蓋子就是免費的碗」、「免費碗+1以前高中一起吃一碗泡麵都這樣用」、「15年前就這樣吃了」、「我也是阿嬤教得，說這樣比較不燙」、「小時候分泡麵時，我爸都這樣分給我」。

而其「泡麵蓋錐狀折法」非常簡單，將泡麵蓋撕下來之後，接著直接對折兩次，從中間挖開之後，就會變成一個小碗的空間，不少網友紛紛笑稱「不知為何，這樣吃泡麵感覺更好吃」、「泡麵真的更好吃」、「覺得泡麵更好吃+1有神奇魔力」。（編輯：張嘉哲）

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