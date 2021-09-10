逛全聯「違反1規定」秒被店員制止！眾人大悟：原來不可以

全聯福利中心因為便利且時不時推出優惠活動，加上超市營業時間較長，成為不少婆媽買菜的愛地，不過，每間商場都有自己的規定，如果誤踩的話可就糗了！就有網友分享自己去全聯購物的時候，不小心觸犯全聯的「1規定」，導致店員直接出聲制止他，場面有些尷尬，貼文引發熱議。

原PO在「我愛全聯好物老實說」臉書社團貼文指出「不知大家有沒有在全聯拍商品照，然後被店員阻止的經驗？其實我只是因為眼睛不好而已，就拿相機把最下面的商品拍下來看價格，結果就被店員馬上制止，但如果不拍，是要我趴在地上看嗎？不過跟店員解釋之後他是也沒說什麼啦！」

貼文一出，網友紛紛回應「不能拍照有這規定？我都會拍給家人看欸….」、「我還直接視訊勒…看要買什麼菜啊」、「原來有規定不能拍」、「每次在全聯使用手機，沒拍照，但是店員走過去都會一直看」、「之前拍了店員就有說不能拍」、「我第一次知道不能拍耶」、「我也是第一次知道不能拍….之前給人家狂拍」。

另外，也有不少內行表示「很多賣場、超市都不能拍照，是為了保密商業場所內容物….這是常識」、「本來就規定不能拍照，上面說有在拍的都只是店員沒看到，請尊重規定」、「門口有貼禁止攝影，所以必須遵守，否則就去准你拍的店家買」、「不能拍照是常識…人家有同業競爭，是要講幾次」、「好市多跟家樂福也有規定…本來就不能拍，不要再照成別人困擾，規定就是規定，應該尊重店家」。

事實上，若常常到賣場或者超市的民眾都會發現，門口經常貼著「店內禁止攝影/錄影」的標示，這是因為每間賣場及超市販售內容物都有其獨特性，有些則是有商業機密的考量，同時也是鼓勵民眾走進賣場，親眼看見產品本身會更準，下次民眾前往超市及賣場時，切莫忘記店內不得拍照/錄影的規定，以免造成店員的困擾。（編輯：張嘉哲）

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