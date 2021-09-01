超商必喝哪款10元飲料？眾人狂推「3大天王」：去大賣場都搬整箱

台灣街上隨處可見便利商店，而店內商品琳瑯滿目，且服務相當多樣，吸引不少顧客前往光顧。不過，就一名網友表示，自己想買一些飲料送給育幼院的孩子，但身上現金不多，因此想到超商買些10元飲品，這就讓他好奇詢問「超商裡還有十元的飲料嗎？或者便宜的也好」。對此，就有老饕狂推薦3款。

原PO於PTT八卦板上發文，表示自己準備到育幼院送些文具，想順便帶點飲料給孩子，「他們平常沒有什麼機會喝飲料，而我沒什麼錢，只是小小替代役，幾百塊對我來說很多了」，這便讓他好奇詢問「所以想請問，超商裡還有十元的飲料嗎？或者便宜的也好，謝謝」。

問題一曝光，其中最多人點名「麥香系列」，直言「麥香紅，我的最愛」、「麥香10塊，你都要買一箱了，直接去超市買更俗」、「麥香就是神」、「麥香應該是最便宜的超商飲料了」、「秒想麥香」、「熟悉的麥香最對味」、「麥香，偶爾會去買一下」。

再來「生活系列」和「養樂多」亦有不少鄉民提及，「生活系列也便宜」、「生活紅茶綠茶」、「麥香三口味/生活綠茶，沒了」、「生活綠茶吧！原po大善人，祝你一生平安」、「麥香和養樂多」、「養樂多啦」。

不過除了上述品牌，也有人推薦其他答案，「建議你去超市～有那種鋁罐裝汽水9元而已」、「蜜豆奶也是10元還12元」、「有fuze tea 檸檬紅茶」、「去大賣場買果菜汁也低於10元」、「有些商店有鋁箔包裝的fin，我姪子很喜歡」、「光泉冬瓜茶菊花茶六罐45」、「蠻多的，直接問店員順便整箱搬比較快」。（編輯：陳雅雲）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載