影／超討厭上公廁！女孩喊「5種崩潰情況」掀共鳴：最後一種真的可怕

由於生理需求的緣故，每個人正常情況下都必須要固定排便、排尿，不然不僅會對身體造成負擔，更會對心情產生極大影響；然而男女有別，上廁所的方式、文化也有不同，Youtube頻道「LOOKin美人時髦話題網 」這次就要來和大家分享，女生在外上公共廁所時，到底會遇到哪些尷尬的情況呢？

影片一開始，先是提到了「女廁總是大排長龍」，和男生不同，女生如廁時所需要耗費的時間普遍較長，所以也因此產生了類似「塞車」的情況，即便如此，想上廁所的感覺與心情是不分男女的，這也使得許多女性在外上廁所總是很不方便，必須要忍著排隊。

接著是「如廁蹲馬步，像是練氣功」，因為公共廁所環境衛生要求不易，女生又必須要坐著如廁，馬桶坐墊的使用頻率極高，也就更容易藏污納垢，所以有些女性除了事前不停消毒清潔外，更會選擇不要坐在上面，改用蹲馬步的方式解決，即便身體很累，但總比碰到未知的細菌來的安心。

影片最後更是談到了「沒有衛生紙」、「未掀的馬桶蓋很可怕」等讓女性感到極高共鳴的狀況。頻道也呼籲所有女性觀眾，希望大家都能愛護廁所，讓每個人都能有安心愉快的如廁環境。（文字編輯：沈傳恩）

▶感謝授權：LOOKin美人時髦話題網

原始影片：https://youtu.be/1-zN6f3MXUs

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載