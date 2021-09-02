文湖線「黃金轉乘站」取代忠孝復興？引眾人一致認同：不然每次都在奔跑

即便現在全國防疫警戒仍然持續中，但還是有許多公司行號必須上班，不少上班通勤族依舊做好萬全準備，搭乘大眾運輸工具去公司，例如捷運、公車等等。而近日就有網友在網路上表示疑惑「搭台北捷運『文湖線』時，轉乘可以不用再選忠孝復興？」沒想到乘客紛紛一面倒點出另一個選擇，直言「其實很輕鬆」，引起熱議。

這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「台北捷運轉乘」的文章表示，「之後有段時間辦公室要換到木柵站，上班需要從橘線轉文湖線，文湖線無論哪個站轉乘都世界遠，想問大家哪個站轉乘會比較好不用走那麼遠阿？忠孝復興還是大安呢？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

而許多乘客紛紛一面倒直言選擇「大安站」會比忠孝復興輕鬆，「我覺得不要忠孝復興最棒啦，但大安應該比較快，忠孝有超長電扶梯」、「我偏好在大安站轉啦，因為忠孝復興的話變成要多轉一次」、「大安相對不遠，我每次在忠孝復興轉都在長長樓梯奔跑」、「大安站轉不用被人擠爆欸，太輕鬆就上車了」。（編輯：王柏文）

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