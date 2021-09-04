強迫嬰兒喝酒！媳婦抗議卻遭公婆無視　「誇張理由」引網撻伐：根本虐待

婚後的婆媳問題，一直以來都是不少家庭面臨的巨大困難，但也有些人是要面對「公媳問題」。近日，就有名新手媽媽目睹嫂嫂帶著孩子一起回公婆家吃飯，沒想到公公卻在用餐時拿酒杯給一歲半的姪子喝酒，還稱「以前這樣也沒事」，而嫂嫂的反應也讓女網友相當不解，完整經歷曝光後讓不少網友熱議。

這名新手媽日前在社群論壇《Dcard》的親子版上分享這起經歷，她提到自己有了四個月的寶寶後，才更懂要保護寶寶的心情。上週日嫂嫂帶著姪子回家吃飯時，自己的爸爸竟然因為太興奮，拿起酒杯就要一歲半的姪子喝下去，原PO表示當她發現時已經是第二口了「當下我沒有看到，不然我一定會幫忙阻止」。

原PO被自己父親突如其來的舉動嚇到，更連忙斥責「怎麼可以給小朋友喝酒呢」，沒想到爸媽卻以「以前大哥也這樣給阿公帶出去喝酒還不是沒事？還很愛喝！」為由打發，讓原PO急跳腳「以前是以前，不可以這樣」。不過讓她訝異的是，嫂嫂當下卻只有沉默並無特別反應，回到家後才傳LINE表示「當時很生氣」，姪子甚至回去睡了午覺起來就流鼻血了。

事後原PO也補充表示，4年前嫂嫂就曾阻止過姪女同樣被餵酒的行為，但似乎因此換來責罵，這次嫂嫂看見兒子被公公灌酒只能「用眼神求救」，就算回家告訴丈夫，原PO的哥哥也沒有去和父母溝通，這就讓剛生寶寶的原PO相當頭疼「真的傻眼，自己爸媽有什麼難說的？溝通完之後還做同樣的事情的話，我真的沒辦法理解」。

文章曝光後掀起不少網友討論，其中就有不少過來人無奈感嘆「小孩很可憐，有這種阿公一點也不尊重媽媽」、「直接不回去了吧！小孩的健康真的不能這樣搞」、「認真開罵啊，不要讓他們敷衍過去，笑什麼笑，虐待幼兒有什麼好笑的」。事實上，兒少法就有明文規定，兒童及少年不得吸菸、喝酒和嚼檳榔；任何人也不得提供酒精、香菸等給予兒童及少年，違者最高可處新台幣五萬元的罰鍰。（編輯：楊智傑）

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