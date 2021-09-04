辦桌婚宴必吃哪道菜？眾人秒答「最強甜點」：沒有會很失望

辦桌菜色百百種，其中就有不少經典菜餚讓人難以忘懷，而近日就有網友在網路上表示疑惑「辦桌婚宴必備指定菜色是啥？」沒想到就有眾多老饕大讚了一道料理，直言「連流水席都有」，引起熱議。

這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「吃過『炸湯圓』的人多嗎？」的文章表示，「我想問說吃過『炸湯圓』的人多嗎？因為這個超難買到的，不是沒賣就是賣完了！我至今吃過的次數應該沒有10次啦！但是我必須說，現炸的超好吃啦！」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「辦桌有的會有，好吃」、「流水席都有」、「炸湯圓熱熱的真的好吃」、「周遭朋友婚宴都容易吃得到，但疫情反而讓我懷念起炸湯圓」、「辦桌菜，沾煉乳+花生粉=讚」、「辦桌必備」、「我妹喜歡，所以我婚宴指定菜色給他」。

甚至更有人點出精髓「鹽酥雞攤的不一定弄的好吃，炸湯圓的重點在於花生粉夠不夠香甜、湯圓有沒有很外酥內軟，覺得還是辦桌的好吃，辦桌沒這道我反而很失望，雖然不是什麼高級的菜色，但真的超好吃」。（編輯：王柏文）

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