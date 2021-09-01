影／小被被的概念？奶貓堅持吸肉球睡覺！奴才「阻止無效」笑問：黏住了嗎？

太可愛了，可以加入嗎？住在宜蘭羅東地區的網友Amy Cheng日前領養了兩隻小奶貓，發現其中一隻小萌橘「丁丁」有個可愛的怪癖，就是每一次想睡覺時就會吸肉球，無論Amy怎麼阻止牠都堅持吸好吸滿，讓她忍不住笑說：「是有吸鐵嗎？」。

Amy受訪時表示丁丁與虎斑貓手足「Yoyo」是弟弟在工作的學校教室內發現的小奶貓，當時母貓生下一窩小貓後就不見蹤影，弟弟觀察了一天多發現母貓都沒有回來，因此發IG讓人認養。而從沒養過貓咪的Amy原本就想養貓，加上朋友建議一次養兩隻可以互相陪伴、學習成長，因此一次領養了丁丁與Yoyo。由於當時兩隻貓才出生沒幾天，Amy每天手把手地餵奶，這才發現丁丁每次喝飽想休息時就會吸她的手指，休息多久就吸多久，就像小嬰兒吸奶嘴一樣可愛！

到了小貓們三週大時，丁丁開始改吸自己的肉球，雖然讓當媽的Amy有一點玻璃心碎滿地，但是看牠陶醉的模樣還是覺得超級可愛！Amy也表示丁丁是隻有一點膽小的貓咪，對環境聲音敏感，而Yoyo則是比較成熟，會自己使用貓砂，丁丁常常看著Yoyo的行為跟著學習，兩隻貓每天一起打鬧一起成長真的非常療癒！希望兩隻可愛的小萌貓能健康又快樂地成長，也希望丁丁長大後就能戒掉吸肉球的習慣，現在一起來看看牠的影片吧！