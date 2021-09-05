男孩雨中遇見浪浪！主僕「10年對比照」感動眾人　網驚：貓咪長大變獅子？

幸好遇到彼此了！日本網友在2021年9月1日發了一篇慶祝推文，因為這天是他和自家貓咪相遇的十週年紀念日，文中兩張照片中有著同樣的人物，相隔10年後竟有如此巨大的變化，這樣的相知相守感動了許多網友，一起來看看吧！

這隻貓咪叫「彭塔（ピョンタ）」，2011年9月1日時在雨中被男孩撿到， 當時牠全身溼透、孤零零地一隻貓趴在路上，尾巴頂端不自然地扭成直角，似乎在外頭受到傷害，幸虧遇到這位在乎牠的男孩，從此彭塔有了自己的家，與男孩一同快樂、安全地長大。

十年後的9月1號，他們發布了這張照片：

因為十年前的偶然，才有現在相知相惜的快樂家庭，推主對此非常感恩，連續上傳了許多紀念照，也PO出彭塔小時候可愛的萌樣，與現在巨大、威嚴的模樣大相逕庭！

推主原先只想分享貓咪來家十年的喜悅，沒想到發上網後引來非常多網友的關注，大家紛紛留言：「一起平安長大了Q_Q」、「貓咪長大變獅子！」、「毛好長好像仙人」、「太感動了！都長好快～」、「嚇死，10年前那張我以為雨傘穿過小朋友的頭XD」。