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毛孩日常淘口袋

都市傳說是真的？奴才淚求浪浪幫忙「找回走失貓咪」　結局驚呆眾人：真的有效！

文 : 寵毛網

日本一名網友家的黑貓日前走失，飼主著急地在街上不停尋找，怎麼呼喊都不見貓咪蹤影，走到公園一邊找尋一邊感到徬徨無助時，突然看見一群浪貓聚集，便一邊哭著一邊對浪貓們說話，沒想到竟然發生奇蹟！

黑貓不見奴才拜託浪浪幫忙找　她驚：都市傳說是真的！

推主家養了一隻黑貓「小黑」。（圖／twitter帳號 touzainosaito3）

推特帳號@ touzainosaito3飼養了一隻11個月大的黑貓「小黑Kuro」，在牠很小的時候推主在路邊撿到牠，當時牠很瘦弱，原本只想將牠養大一點就送養，沒想到養出感情就直接收編。日前深夜推主正在整理回收物品，將窗戶打開來通風，沒注意到小黑竟然從窗戶跳出屋外，推主立刻追出去卻怎麼也找不到牠的身影！

黑貓不見奴才拜託浪浪幫忙找　她驚：都市傳說是真的！

當初推主發現小黑時，牠非常瘦弱營養不足，推主先將牠帶回家照顧。（圖／twitter帳號 touzainosaito3）

黑貓不見奴才拜託浪浪幫忙找　她驚：都市傳說是真的！

養著養著養出感情後，小黑健康地成長，推主也順勢收編牠。（圖／twitter帳號 touzainosaito3）

時間一點一滴過去來到凌晨四點，再過沒多久就要天亮、車開始變多，推主越找越心急、好擔心小黑的安全時，剛好在路邊遇見幾隻浪貓，突然想起有個都市傳說，因此推主一邊哭一邊告訴浪浪們說：「如果你們看到一隻叫做『小黑』的黑貓，請告訴牠我會在附近的公園等牠，作為報答我會給你們飯飯跟清水。」沒想到過沒多久小黑真的出現在公園，讓她驚呼都市傳說是真的，而她也遵守承諾回報那些浪浪！

黑貓不見奴才拜託浪浪幫忙找　她驚：都市傳說是真的！

日前小黑半夜翹家推主找不到時好心急，剛好在路邊遇見一群浪浪，推主就請牠們幫忙尋找，並會提供飯飯與清水作為報答。（圖／twitter帳號 touzainosaito3）

黑貓不見奴才拜託浪浪幫忙找　她驚：都市傳說是真的！

沒想到過沒多久小黑真的在公園出現，讓推主直呼都市傳說是真的！（圖／twitter帳號 touzainosaito3）

網友看了推主找貓的經歷後都紛紛表示：「動物真的聽得懂！」、「我遇過在旁邊陪我找貓的保鑣浪貓」、「這招我試過真的有效」、「貓表示：聽得懂跟假裝沒聽見是兩回事」、「野貓對小黑喵了一聲表示：合作愉快」。

Tags : 公園奇蹟浪浪罐罐貓咪都市傳說

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