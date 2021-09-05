挑另一半會看薪水嗎？女孩們點出「擇偶重點」：比月收入重要

情侶交往時，總會因為金錢與價值觀產生摩擦，若兩人之間的薪水有差距，可能都會影響到感情發展，而近日就有網友在網路上表示疑惑「交往時會不會看另一半薪水？」沒想到卻引起女孩們吐露背後的心聲，直言「絕對不考慮這種的男生」，引起熱議。

這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「大家挑另一半會看薪水嗎？」的文章表示，「什麼都漲，就薪水不漲，調薪的速度跟不上物價膨漲，年輕人沒人資助大多買不起房」，原PO更接著疑惑「大家挑另一半會很看重對方薪水嗎？還是合得來處得好，3、4萬月薪也沒關係？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

大多數女性網友紛紛點出背後心聲「連自己都養不活的那種不考慮」，其他薪水多少其實還好，「如果是我，有緣份最重要，其他都不重要」、「不會欸，我老公月薪3-4而已，我年薪是他雙倍，但他出全新台北市房，無貸款，這個比薪水重要」、「薪水會變，參考價值不高」、「會啊，為什麼不看，如果個性很好、相處很融洽當然無所謂」、「有錢有房子還能有被動收入，薪水根本不是重點」、「感覺才是重點，但薪水的確會爲感覺加不少分」。（編輯：王柏文）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載