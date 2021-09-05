驚險一瞬間！AirPods掉在「超危險位置」差點悲劇！網發抖：這照片讓我好緊張

藍牙耳機近年來逐漸興起，可以無線聽音樂、通話的功能相當便利，也成為不少人不可或缺的手機配件之一；不過有不少人都有不慎將耳機弄掉的經驗，但最悲劇的莫過於「掉進水溝」中，對此，就有女網友分享耳機差點掉到水溝的照片，貼文一出，掀起熱議。

該名女網友在臉書社團《路上觀察學院》PO出一張圖片，並在文內表示「回頭是岸」，只見照片中有一個AirPods，就這樣躺在水溝縫隙旁邊，讓人看了相當緊張。原來是原PO在取下耳機的過程中，不慎手滑，本來以為會發生一場「悲劇」，豈料耳機竟然神奇地停下，不偏不倚地剛好掉在水溝縫隙邊緣。

貼文一出，掀起熱議，「Airpods ：當時的我害Pod極了」、「我看了心裡好害Pod」、「緊握扶手，站穩踏階」、「耳機！冷靜！聽我說，事情不是你想的那樣」、「Pod爆了」。

另外，還有網友表示，「這是我看過最緊張的照片」、「你的第一個反應居然是拍照」、「欸不是為什麼為什麼這圖片讓我好緊張」、「拍攝者不救？」、「拍攝者有沒有救啊！」，對此，原PO也回應「發文的我表示，它真的滾到那裡停下來，我邊用顫抖的手拍照，邊擦眼淚，覺得它終究是愛我的」。（編輯：郭佩蓉）

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