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貓咪突然食慾大減？獸醫揭「浪浪真實心聲」讓奴才鼻酸：一定要讓你幸福

文 : 寵毛網

大多數的街貓在外生活不容易，只要找到食物就會拼了命的盡量吃。日本一名推主日前收編了一隻小浪貓，一開始牠每天將食物吃光光，殊不知最近牠開始食慾大減，推主好心及帶去獸醫院檢查，得知真相後讓推主忍不住一陣鼻酸！

浪貓收編後食慾大減　推主得知真相鼻酸：我會照顧你一輩子！

推主在幾個星期前救援了一隻虎斑小浪貓，當時牠相當瘦弱。（圖／twitter帳號ribero_hamiy）

原來在四個星期前的某天晚上，推主在回家路上發現一隻虎斑小浪貓正在加附近的橋底下求救，當時牠身體虛弱又滿是傷痕，推主不忍心牠繼續流浪，便先將牠帶回家並取名「小豆（こまめちゃん）」，牠每天都拼命吃飯加上受到細心照顧，很快地就恢復體力。

浪貓收編後食慾大減　推主得知真相鼻酸：我會照顧你一輩子！

小貓受到照顧後很快就恢復體力，每天大口吃飯，還被取名「小豆」。（圖／twitter帳號ribero_hamiy）

但是從某一天開始牠開始食慾大減，不像以往那樣總是把乾乾吃光，推主很擔心牠是否哪裡不舒服，於是趕緊帶到獸醫院進行檢查。沒想到獸醫師告訴牠小豆因為覺得自己已經找到家人，已不再需要過著三餐不繼、找尋遮風避雨的流浪生活，現在感到相當安心所以不需要再暴飲暴食，因此現在的食量才是正常的！

浪貓收編後食慾大減　推主得知真相鼻酸：我會照顧你一輩子！

日前小豆突然食慾大減，推主很擔心帶去獸醫院檢查……（圖／twitter帳號ribero_hamiy）

浪貓收編後食慾大減　推主得知真相鼻酸：我會照顧你一輩子！

這才得知原來牠認為自己已經有家，不必擔心流浪餓肚子，因此才恢復正常的食量，不再卯起來狂吃。（圖／twitter帳號ribero_hamiy）

浪貓收編後食慾大減　推主得知真相鼻酸：我會照顧你一輩子！

推主得知後一陣鼻酸，承諾會照顧牠一輩子！（圖／twitter帳號ribero_hamiy）

浪貓收編後食慾大減　推主得知真相鼻酸：我會照顧你一輩子！

小豆：奴才要讓我一輩子幸福喔！（圖／twitter帳號ribero_hamiy）

推主了解小豆背後原因總算鬆了一口氣，但是也忍不住鼻酸，因此對小豆承諾醫定會好好照顧牠一輩子讓牠幸福！網友看了也為之感動，紛紛表示：「願所有浪浪都有溫暖的家」、「貓咪能被您收養真是太好了」、「貓咪大概是知到『這是我家，我家人會好好照顧我』」、「這就是一個脫離流浪的最好證明」。

Tags : 寵物收養浪浪獸醫貓咪

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