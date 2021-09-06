可樂怎麼喝最爽？內行指導「6大隱藏喝法」：神似香港經典飲品

「可樂」不但年輕人、小孩子愛喝，甚至就連部分老年人都會喝的知名飲品，對此近日就有網友在網路上表示疑惑「可樂怎麼喝才最絕配？」沒想到就有老饕曝光了「完美6組合」，直言「這樣搭消暑又療癒」，引起熱議。

這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「可樂到底怎麼喝才爽」的文章表示，「今天晚餐吃速食，塑膠吸管被禁之後，可樂都要撕開封膜，反而可以大口大口喝，但又有人說可樂要用吸管喝才好喝，有沒有可樂專家可以指導正統喝法啊」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

而也有老饕點出了搭配可樂的6種完美組合，首先第一種為「可樂+生薑」，也就是俗稱的「薑汁可樂」，除了解渴還能驅寒；再來第二種則是「可樂+美式咖啡」，兩者混合後，可樂的清透感被咖啡覆蓋，咖啡的醇香又回甘整個口腔，可以順便幫助提神；第三種為「可樂+檸檬茶」，不但喝起來有檸檬茶的酸甜，更有碳酸飲料的氣泡感，口感絲毫不違和，特別適合夏天的完美組合，消暑又療癒。

第四種則是「可樂+奶球」，奶球和可樂會形成漂亮的分層，味道超和諧；第五種則為「可樂+珍珠奶茶」，珍珠奶茶和可樂的結合，不但增加了奶香，甚至還讓珍珠也有可樂的味道，完全打破了原本的口感；最後則是「可樂+旺仔牛奶」，這和香港的經典飲品「忌廉勾鮮奶」有異曲同工之妙，也是非常厲害的絕妙搭配。（編輯：王柏文）

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