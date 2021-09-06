iPhone變得超耗電？用戶揪出「荒唐原因」恍然大悟！網驚：嚇得我馬上檢查

現代人手一機智慧型手機已成常態，且不僅手機外觀新潮，功能更是應有盡有。不過，近日一名女網友在《Dcard》貼文提到，她先前換了新手機後，就把舊手機iPhone 6S當玩遊戲的備用機，但某天開始變得很容易發熱耗電，直到後來滑手機驚見「真實原因」，不禁笑翻直呼「居然誤會我的i6S一年多！」

原PO表示，換了新手機後就把舊手機iPhone 6S當玩遊戲的備用機，但不知道哪天開始，手機變得很容易發熱耗電，就要一直充電很麻煩，直到前陣子滑滑舊手機，無意間發現手機時鐘裡的「碼錶」功能，竟然正在計時當中，且時間已經長達1萬1307小時41分鐘又51秒。

原PO嚇得目瞪口呆，忍不住驚呼「歐馬尬！我！居！然！原來如此」，因為這段時間有關機、滑掉背景作業，都還會繼續計時，她也不禁好奇詢問「大家也有忘記關掉碼錶過嗎？有沒有也跟我一樣放這麼久才發現？天啊啊啊，笑屎自己，太好笑了，記錄一下此秒數」。

貼文讓網友看完立刻笑翻，紛紛回應「手機表示：好了沒？到底好了沒」、「碼錶：哼！愚蠢的人類，不眠不休工作了一年都快過勞死了，才發現我」、「我也會！因為我烤東西都要計時，然後下次打開發現，X三小啦」、「嚇得我馬上檢查碼錶」、「這會捨不得按暫停吧」、「剛剛就算了一下，原PO計時了1年又105天」、「我也曾經忘記過，想說怎麼那麼耗電」。（編輯：賴詠璿）

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