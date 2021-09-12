LINE貼圖代幣「買越多反而越貴」？內行揭最佳買點：沒仔細算會選錯

近年來隨著科技逐漸發達，不少人開始都會利用社群軟體如LINE、臉書（Facebook）、instagram等進行聯絡和交談，其中LINE就因能以傳遞貼圖方式表達情感，而深受用戶喜愛。不過，就有網友發現想購入LINE代幣來買貼圖時，卻發現售價十分詭異，讓他震驚詢問「為啥買得多反而比較貴？」對此，就有內行人揭開正確買法。

原PO於PTT八卦板上發文，表示自己本想買個LINE貼圖，準備購入代幣時，認真一看發現售價數字十分奇怪，隨後他也貼出照片，只見畫面中，代幣50個要價33元，100個需支付70元，150個則需支付100元。

依照上述價格，倘若用戶要購買100個代幣，若選擇購買50元代幣方案2次只需66元，比起一次購入100個代幣方案便宜4元；如要購買150個代幣，選擇購買50元代幣方案3次，需花費99元，也便宜150個代幣方案1元。從一次購入200個代幣方案往下開始，才有真的較優惠，這便就讓他不解詢問「阿不是！我買50貼圖代幣比買100、150划算欸？為啥買得多反而比較貴，是我數學不好嗎？」

貼文一曝光，就引來不少網友熱議，「笑推。我也跟你想法一樣」、「50就是新手首課特價阿」、「別搞錯，買大罐其實沒比較便宜，都是消費者一廂情願而已」、「100和150就是騙沒仔細算的人啊」、「100、150不划算，200不如直上500」、「會買的人不會只買50，中間100、150只是墊腳石，50才會直上200，200也不多」。

事實上，據科技評論媒體《蘋果仁》報導，蘋果2019年宣布調整App Store之價格，其中包括遊戲類App的內購項目，如購買遊戲金幣、會員資格升等，而購買LINE代幣，價格部分均有出現調漲的變動。

不過，留言區內就有內行人推薦「直接從line store買貼圖更方便！」，指出網頁版LINE STORE購買貼圖仍維持原價，不過切記LINE APP裡的代幣無法與LINE STORE通用，不過仍能使用LINE Point點數、電信公司帳單等方式支付。（編輯：陳雅雲）

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