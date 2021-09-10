手搖飲三巨頭全被取代？網友愣喊「沒聽過」：以為是50嵐、COCO、清心

台灣手搖飲料店林立，飲品種類多元，冰塊、甜度還能依照個人喜好進行客製化調整。不過，就有網友感嘆，20幾年前還有手搖杯「三巨頭」，分別是休閒小站、葵可利、快可立，但如今這三家幾乎都快消失了，讓他不禁好奇「為何全被取代了？」貼文一出也引起熱議。

原PO在《PTT》表示，20多年前手搖杯還有「三巨頭」，分別是休閒小站、葵可利和快可立，這三家當時幾乎壟斷全台的手搖杯市場，他也回憶「還記得一杯700C.C.的紅茶才賣20元，而且還賣豆花、刨冰等甜點之類」。

然而，到了現在手搖飲料店越來越多，例如：可不可、50嵐等，原本的三巨頭幾乎退出市場，甚至是完全被取代，這讓原PO相當困惑，忍不住問「過去的手搖杯三巨頭為何全被取代了？」

貼文曝光後，網友也紛紛推測是因為「客製化」，「台南的手搖飲業者把客製化的文化擴散，出去就迅速佔領市場了」、「客製化太吃香，沒辦法」、「客製化越來越普及啊」、「被50嵐可客製化的茶飲模式打敗的」、「這三間當三巨頭的時候手搖還不夯」、「因為飲料會喝膩，所以手搖杯品牌註定一直輪換」。

有趣的是，多數的網友都沒聽過「三巨頭」，「沒一間聽過是正常的嗎」、「我根本沒聽過，只聽過立可白跟米可白」、「只要是7年級生或更早基本上不會沒聽過這三家」、「我還以為是50嵐、COCO、清心」、「手搖考古學家是你？」、「太老了吧，一間都沒印象」。

據了解，休閒小站（Easy Way）是台灣手搖現做飲料連鎖店之先驅，1992年在東海大學商圈創立第一家休閒小站冷熱飲品店，即使現在已經默默消失在台灣街頭，休閒小站仍遍布全球三大洲，發展至馬來西亞、南韓、澳洲、紐西蘭等4個國家，全球總店數已超過67家。快可立則於2006年與葵可利發生商標使用權而引發訴訟，默默推出台灣市場。（編輯：許智超）

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